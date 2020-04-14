"İkinci taksit kesintili de olsa verilmeli"

Arslan Bıçaklı, “Hükümetin karar alır, Sağlık Kurulu onaylarsa ligimizi tamamlayacağız. Ama esas sorun ekonomiktir. Bu nedenle de devlet katkısının önemi artacak. İkinci taksitin kesintili de olsa ligler başlamadan verilmesi lazımdır

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı açıklamalarda bulundu.

Futbol Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı’nınaçıklamaları şöyle:

“Ben federasyon başkanımız ve kulüp başkanlarımız ile her gün görüşürüm. Korona virus ülkemizi de sarstı. Bu nedenle de önceliğimiz sağlıktır.

Hükümetin kararları ve Sağlık Kurulunun onayı ile spor yapılmasında sakınca olmadığı açıklanırsa önümüze bakacağız. Ligimizi tamamlayacağız. Çoğunluğun kaarına göre hareket edeceğiz.

Sağlık Kurulu Nisan ayı sonunda spora başlayabilirsiniz derse, hazırlık dönemi başlayacak. Maçlar hemen başlayacak. Ama esas sorun ekonomiktir. Kulüplerin gelir elde etme konusunda sıkıntıları artacak. Bu nedenle de devlet katkısının önemi artacak.

İlk taksit alındı. İkinci taksit Nisan ayındadır. Bir kısım kesinti olsa da bu katkının ligler başlamadan verilmesi lazımdır. Bunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile yetkililere ilettik. Umarım onlar da bu konuda bir açılım yapılacak.

Yabancı futbolcular konusunda ben sayının sıfır olmasını isterim. Lig tamamlanınca genel kurul toplanır. Görüşler ortaya konur ve gerekli karar alınır. Irkçı değilim ama biz Şampiyonlar Ligine gitmeyeceğiz. Kendi içimizde oynuyoruz. Tribündeki seyirci sayısının azalmasının nedenlerinden birinin de yabancı futbolcular olduğunu düşünürüm.”