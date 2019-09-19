İkinci haftanın açılış maçında düdük Öztaşlı’da

Futbol Ligleri’nde 2. Hafta Programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. İkinci haftanın açılış maçı olan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü arasındaki zorlu mücadelenin hakemi Emre Öztaşlı olarak açıklandı.
K-Pet Futbol Ligleri 2. Hafta maç programı ve yönetecek hakemler şöyle:
SÜPER LİG
20 EYLÜL CUMA(SAAT 19.00)
Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: Emre Öztaşlı
21 EYLÜL CUMARTESİ(SAAT 16:30):
Binatlı – Gönyeli: Hakan Muhtaroğlu
Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: Evren Karademir
Cihangir – Baf Ü. Yurdu: Fehim Dayı
22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):
Yenicami – Hamitköy: turgay Misk
Düzkaya – K.Kaymaklı: Mustafa Öztuğay
Lefke – Doğan T. Birliği:Kerem Eran
23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):
Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener
K-PET 1. LİG
21 EYLÜL CUMARTESİ(SAAT 16:30):
Yalova – Dörtyol:Hüseyin Eyyüpler
Görneç – B. Bağcıl: Zekai Töre
Karşıyaka – Maraş: Ferhat Tuna
22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):
Ozanköy – Mesarya: Utku Hammacıoğlu
Çanakkale – Girne Halk Evi: Osman Özpaşa
Yonpaş Dumlupınar – Lapta: Hüseyin Özkan
23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):
Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek