İkinci haftanın açılış maçında düdük Öztaşlı’da

Futbol Ligleri’nde 2. Hafta Programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. İkinci haftanın açılış maçı olan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü arasındaki zorlu mücadelenin hakemi Emre Öztaşlı olarak açıklandı.

K-Pet Futbol Ligleri 2. Hafta maç programı ve yönetecek hakemler şöyle:

SÜPER LİG

20 EYLÜL CUMA(SAAT 19.00)

Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: Emre Öztaşlı

21 EYLÜL CUMARTESİ(SAAT 16:30):

Binatlı – Gönyeli: Hakan Muhtaroğlu

Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: Evren Karademir

Cihangir – Baf Ü. Yurdu: Fehim Dayı

22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):

Yenicami – Hamitköy: turgay Misk

Düzkaya – K.Kaymaklı: Mustafa Öztuğay

Lefke – Doğan T. Birliği:Kerem Eran

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener

K-PET 1. LİG

21 EYLÜL CUMARTESİ(SAAT 16:30):

Yalova – Dörtyol:Hüseyin Eyyüpler

Görneç – B. Bağcıl: Zekai Töre

Karşıyaka – Maraş: Ferhat Tuna

22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):

Ozanköy – Mesarya: Utku Hammacıoğlu

Çanakkale – Girne Halk Evi: Osman Özpaşa

Yonpaş Dumlupınar – Lapta: Hüseyin Özkan

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek