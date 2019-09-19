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İkinci haftanın açılış maçında düdük Öztaşlı’da

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İkinci haftanın açılış maçında düdük Öztaşlı’da
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Futbol Ligleri’nde 2. Hafta Programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. İkinci haftanın açılış maçı olan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü arasındaki zorlu mücadelenin hakemi Emre Öztaşlı olarak açıklandı.

K-Pet Futbol Ligleri 2. Hafta maç programı ve yönetecek hakemler şöyle:

SÜPER LİG

20 EYLÜL CUMA(SAAT 19.00)

 Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: Emre Öztaşlı

21 EYLÜL CUMARTESİ(SAAT 16:30):

 Binatlı – Gönyeli: Hakan Muhtaroğlu

Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: Evren Karademir

Cihangir – Baf Ü. Yurdu: Fehim Dayı

22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):

Yenicami – Hamitköy: turgay Misk

Düzkaya – K.Kaymaklı: Mustafa Öztuğay

Lefke – Doğan T. Birliği:Kerem Eran

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener

K-PET 1. LİG

21 EYLÜL CUMARTESİ(SAAT 16:30):

Yalova – Dörtyol:Hüseyin Eyyüpler

Görneç – B. Bağcıl: Zekai Töre

Karşıyaka – Maraş: Ferhat Tuna

22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):

Ozanköy – Mesarya: Utku Hammacıoğlu

Çanakkale – Girne Halk Evi: Osman Özpaşa

Yonpaş Dumlupınar – Lapta: Hüseyin Özkan

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek

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