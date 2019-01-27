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İkinci günün sürprizleri Ozanköy ve Dumlupınar'dan

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları oynandı. İkinci günün sürprizlerini Ozanköy ve Yonpaş Dumlupınar yaptı

İkinci günün sürprizleri Ozanköy ve Dumlupınar'dan
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları oynandı. İkinci günün sürprizlerini Gönyeli'yi eleyen Ozanköy ve Yeşilova'yı eleyen Yonpaş Dumlupınar yaptı. İlk turun uzatmaya giden tek maçında ise Gençlik Gücü, Çanakkale'yi uzatmalarda mağlup edebildi.

Süper Lig'den 13, Birinci Lig'den ise 3 takımın tur atladığı ilk turda, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Cihangir, Baf Ülkü Yurdu, Yenicami, Türk Ocağı, Düzkaya, Girne Halk Evi, Ozanköy, Gençlik Gücü, Lefke, Gençler Birliği, K. Kaymaklı, Binatlı, Dumlupınar ve Esentepe, turu geçen takımlar oldular.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle

Mağusa Türk Gücü – Maraş, 4-0

Akova  – Doğan Türk Birliği, 0-3

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, 4-1

Cihangir GSK – Hamitköy, 3-2

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, 2-7

Türk Ocağı– Mesarya SK, 2-0

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, 2-1

Yalova SK – Girne Halk Evi SK, 0-2

Ozanköy – Gönyeli, 1-0

Gençlik Gücü– Çanakkale, 1-1 (Uzatmalarda 4-2)

Lefke – Doğancı SK, 4-0

Dumlupınar– Alsancak Yeşilova, 3-1                         

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, 1-0

Bostancı Bağcıl – Binatlı, 0-1

Mormenekşe – Gençler Birliği, 0-1

Esentepe – Karşıyaka ASK, 1-0

 

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