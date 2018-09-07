İkinci finalist Halk Evi

Esentepe Spor Kulübü'nün merhum Erdal Barut anısına organize ettiği turnuvada, Gençler Birliği’nden sonra, Esentepe’yi mağlup eden Girne Halk Evi finale yükseldi

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe Spor Kulübü'nün merhum Erdal Barut anısına organize ettiği turnuvada finalistler belirlendi.

Esentepe Erdal Barut Stadı'nda oynanan turnuvaya Esentepe, Türk Ocağı, Gençler Birliği ve Girne Halk Evi takımları katıldı. Çekilen kuralar sonucunda ilk maçta Türk Ocağı'nı, 3-1 mağlup eden Gençler Birliği, ilk finalist oldu. Dün ise Esentepe ile Girne Halk Evi, arasında ikinci maç oynandı. Girne Halk Evi maçı Şenol, Ertaç ve Ndue’nin golleriyle 3-0 kazanarak finale yükseldi.

İlk maçların mağlupları bugün saat 17:00'da Esentepe ile Türk Ocağı üçüncülük maçı oynayacaklar. 9 Eylül Pazar günü ise ilk maçların kazananları Gençler Birliği ve Girne Halk Evi saat 17:00'de final maçında karşılaşacaklar.