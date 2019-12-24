“İki kupayı da istiyoruz”

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğu, takımının hedefleri ile ilgili açıklamalar yaparken, çifte kupayı Mağusa’ya getirme hedefinde olduklarını söyledi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'in lideri Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörü Ali Oraloğu, takımının hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Mağusa Türk Gücü olarak geçtiğimiz sezon yakaladığımız başarıyı bu sezon da tekrarlamak istiyoruz. Her 2 kulvarda da yolumuza devam edip, çifte kupayı şehrimize getirmek hedefindeyiz. Bunu başaracak kapasitedeyiz.

Çok çalışarak hedeflerimize ulaşacak kalitede kadromuz vardır. Ben bu konuda futbolcularıma güveniyorum."