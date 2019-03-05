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İki kulvarda da hedefleri şampiyonluk

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Şampiyonluk mücadelesi veren lider Yenicami ile takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, gerek ligde gerekse de Kıbrıs Kupasında şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyorlar

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İki kulvarda da hedefleri şampiyonluk

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Yenicami ile takipçileri Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği, gerek ligde gerekse de Kıbrıs Kupasında şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyorlar.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ve Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, her iki kulvarda da şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladılar.

Sedat Devecioğlu: Daha düşük bütçeliyiz

“Yenicami takımı, şampiyonluk yarışı içerisinde olan takımlar arasında en genç yaş ortalamasına sahiptir.

Yolumuza rakiplerimize oranla daha düşük bütçeyle de yolumuza devam ediyor. Karakteri üst düzeyde olan futbolculara sahibiz. Bu futbolcularla iki lig ve iki kupa kazandık. Gerek ligde gerekse de Kıbrıs Kupasında hedefe varacak kapasiteye sahibiz.”

Ali Oraloğlu: Yolumuza etmeye devam edeceğiz

“Mağusa Türk Gücü olarak gerek Süper Ligde gerekse de Kıbrıs Kupasında yolumuza devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.

Mağusa Türk Gücü’nün her 2 kulvarda da şampiyonluğa ulaşmak için gerekli kadro derinliğine ve kalitesine sahibiz. Başarıya ulaşmak için bize gerekli desteği verecek olan taraftar grubuna da sahibiz.”

Caner Oshan: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

"Ligde 12 puan geriden gelerek, şampiyonluk yarışında farkı azaltmamız, moral motivasyonumuzu oldukça yükseltti. Kıbrıs Kupasında ise Lefke gibi zorlu bir deplasmanda farklı galibiyetle tur atlamamız, bu moral motivasyonu, daha da yukarıya çekti. Lig yarışı içerisinde kaza yaptığımız Esentepe maçının olumsuzluğunu da kupa maçını kazanarak üzerimizden atacağız.

Doğan Türk Birliği olarak antrenmanlarda ve maçlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü K-PET Süper Ligde ve Kıbrıs Kupasında şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz."

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