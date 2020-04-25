"İhale iptali bizi zora soktu"

Sırdaş Kaptanoğlu, alt yapılarını güçlendirmek için Kemal Deniz Antrenman Sahamızın sentetik zeminli yapılmasını gerektiğini söylerken, ihalenin iptal edilmesinin kendilerini zora soktuğunu açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Gençlik Gücü kulüp başkanı Sırdaş Kaptanoğlu, alt yapılarını güçlendirmek için Kemal Deniz Antrenman Sahamızın sentetik zeminli yapılmasını gerektiğini söyledi.

Sırdaş Kaptanoğlu’nun Kemal Deniz Antrenman Sahasına yönelik açıklamaları şöyle:

“Kulübümüzün bulunduğu bölge Lefkoşa’nın en sıkıntılı bölgelerindendir. Bu nedenle de bu bölgedeki çocukların spora yönlendirilmesi gerekmektedir.

Alt yapımızda oynayan oyuncuların kıyafet değiştireceği bir soyunma odaları dahi yoktur. Zemin de yetersiz olduğu için antrenman yapmak amaçlı göçebe amaçlı dolaşıyoruz.

Kemal Deniz Antrenman Sahamızın sentetik zeminli yapılmasını istiyoruz. İhale sürecine kadar gelmesine rağmen, ihale iptal edildi. Bu durum da alt yapıya ağırlık vermeyi planlarken, bu durum bizi zora soktu.