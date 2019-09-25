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İddialılar iyi başladılar

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K-PET Birinci Lig’de ikinci hafta maçları geride kalırken, lige iddialı giren ekiplerden Girne Halk Evi haricindeki takımlar sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Yalova ise liderliğini sürdürdü

İddialılar iyi başladılar
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K-PET Birinci Lig’de ikinci hafta maçları geride kalırken, lige iddialı giren ekiplerden Girne Halk Evi haricindeki takımlar sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Yalova ise liderliğini sürdürdü

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Gençler Birliği 1-0 galip gelirken, hedefini süper lig olarak koyan Mesarya ise Ozanköy deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı

K-PET Birinci Ligde sondan 2. sırada puansız Bostancı Bağcıl yer alırken, Lapta da henüz puanla tanışamadı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan, Emre Aktaş, Muhammet Savaşçı ve İlyas Yılmaz 2’şer gol attılar

Haftanın Takımı: Maraş

Maraş sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına başlamasına rağmen lige iyi bir başlangıç yaparken, zorlu Karşıyaka deplasmanından 3 puanla döndü

Haftanın Yıldızı: Halil Turan (Mesarya)

Mesarya’nın kralı Halil Turan gollerine başlarken, Ozanköy deplasmanında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Erhan Arıtan (Yalova)

Yalova teknik adamı Erhan Arıtan, Dörtyol karşısında ilk maçına çıkan takımını maça iyi hazırlayarak alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Ozanköy – Mesarya)

Utku Hamamcıoğlu, haftanın zorlu maçlarından olan Ozanköy – Mesarya maçında başarılı bir performans sergiledi

Haftanın Kare Ası

Kıvanç (Yalova)

Sinan (GB)

Yaşar (Görneç)

Emre Aktaş (Maraş)

Haftanın On Biri

Çağatay (GB)

Hasan (Görneç)

Mustafa Köleli (Maraş)

Çağan (Yalova)

Rifat (Görneç)

Sedat (Maraş)

Mustafa Ayker (Mesarya)

Gökhan (Yalova)

Hüseyin Kayalılar (Dumlupınar)

Mehmet Kum (Yalova)

Şenol (GB)

K-PET Birinci Ligde 2. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yalova – Dörtyol: 3-0

Görneç – B. Bağcıl: 3-1

Karşıyaka – Maraş: 1-2

Ozanköy – Mesarya: 0-3

Çanakkale – Girne Halk Evi: 2-2

Yonpaş Dumlupınar – Lapta: 2-0

Gençler Birliği – Esentepe : 1-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YALOVA SK

2

2

0

0

6

0

6

6

2.

MESARYA SK

2

2

0

0

5

0

5

6

3.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

2

2

0

0

3

0

3

6

4.

GÖRNEÇ KSK

2

1

1

0

4

2

2

4

5.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

2

1

1

0

2

0

2

4

6.

MARAŞ GSK

2

1

1

0

2

1

1

4

7.

MORMENEKŞE GBSK

2

1

0

1

3

2

1

3

8.

ESENTEPE KKSK

2

1

0

1

2

1

1

3

9.

KARŞIYAKA ASK

2

1

0

1

3

3

0

3

10.

GİRNE HALK EVİ

2

0

2

0

2

2

0

2

11.

ÇANAKKALE TSK

2

0

1

1

2

4

-2

1

12.

DÖRTYOL SK

2

0

1

1

1

4

-3

1

13.

OZANKÖY SK

2

0

1

1

0

3

-3

1

14.

LAPTA TBSK

2

0

0

2

1

4

-3

0

15.

BOSTANCI BAĞCIL SK

2

0

0

2

1

5

-4

0

16.

DOĞANCI SK

2

0

0

2

0

6

-6

0

K-PET Birinci Ligde 3. hafta programı şöyle:

28 Eylül Cumartesi saat 15:30

Esentepe - B. Bağcıl

Dörtyol - Mormenekşe

Maraş - Yonpaş Dumlupınar

Mesarya - Karşıyaka

29 Eylül Pazar saat 15:30

Girne Halk Evi - Gençler Birliği

Lapta - Çanakkale

Yalova - Görneç

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