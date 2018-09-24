İddialılar hızlı başladı

K-PET Birinci Lig’de 2018 – 2019 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Göçmenköy, Ozanköy, Akova ve Dumlupınar, deplasman galibiyetleriyle sezona başladılar

Sezona geç hazırlanan Doğancı, buna rağmen Değirmenlik deplasmanından galibiyetle dönerek iyi bir başlangıç yaptı

Bostancı Bağcıl güçlü kadrosuna rağmen sezona kendi evinde Ozanköy mağlubiyetiyle başlayarak, kötü bir giriş yaptı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 2'şer gol atan Kemal Uçaner, Saydam Soy ve Mustafa Çelik, ilk sıraya yerleştiler

Haftanın Takımı: Dumlupınar

Dumlupınar, Maraş derbisinde deplasmanda farklı galip gelerek, 3 puanla sezona başlarken, şampiyonlukta da iddialı olacağını gösterdi

Haftanın Futbolcusu: Kemal Uçaner (Göçmenköy)

Kemal Uçaner, zorlu Düzkaya deplasmanında Göçmenköy’ü sırtlayan isimlerden olurken, oynadığı futbol ve attığı 2 golle galibieytin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Haldun Oktay (Doğancı)

Haldun Oktay sezona geç hazırlanan Doğancı’yı, Değirmenlik deplasmanına iyi motive ederek, alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Timur Ercan Bodi (Hamitköy – Karşıyaka)

Timur Ercan Bodi, Hamitköy ile Karşıyaka arasında oynanan ve çekişmeli geçen maçı iyi yönetirken, verdiği penaltı ve kırmızı kart da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Gökan (Mormenekşe)

Semih (Doğancı)

Saydam (Ozanköy)

İrfan (Akova)

Haftanın On Biri

Çağatay (Akova)

Mehmet (Karşıyaka)

Berke (Dumlupınar)

Derviş (Akova)

Nasuh (MM)

Mustafa Ayker (Göçmenköy)

Umut (Akova)

Emre (MM)

Mehmet Toros (Doğancı)

Mustafa Çelik (Dumlupınar)

Bekir (Ozanköy)

K-Pet Birinci Lig’de alınan sonuçlar şöyle:

Değirmenlik – Doğancı: 2-3

Mormenekşe – Yalova: 1-0

Düzkaya – Göçmenköy: 2-3

Çanakkale – Akova: 0-2

Maraş – Dumlupınar, 0-3

Hamitköy – Karşıyaka, 2-2

Bostancı Bağcıl – Ozanköy, 0-4

Yeni Boğaziçi – Mesarya, 0-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

