İddialı maçlarda tribünler doluyor

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselecek olan üçüncü takımın belirlendiği BTM Birinci Lig playoff final maçına futbolseverler büyük ilgi göstermişti.

İddialı maçlarda tribünlerin dolduğu ülkemizde bunun en güzel örneklerinden biri de

İncirli ile Dikmen Gücü arasında oynanan maç oldu. Her 2 takım taraftarlarının yanı sıra tarafsız futbol severler de maça büyük ilgi gösterdiler. Şht Hüseyin Ruso Stadına 1000’i aşkın futbol sever giderken, özellikle Dikmen Gücü tribünleri tamamen dolmuştu.