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İdan sahada

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İdan sahada

Soydan SAKALLI

Türk Ocağı’nın ara transferde Gençlik Gücü’nden kadrosuna kattığı ancak 1 ay önce dizinden sakatlandığı için faydalanamadığı yabancı futbolcusu İdan sahalara döndü.

Menisküs ameliyatı sonrasında geçen 3 haftalık rehabilite sürecini geçiren ve iyi çalışan İdan, Türk Ocağı’nın, Çetinkaya ile Atatürk Stadı’nda oynadığı NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2. maçının son yarım saatinde oyuna dahil edildi.

İdan, teknik direktör Ahmet Dedekorkut’un görev vermesi halinde Doğan Türk Birliği ile ligde oynanacak derbide forma giyebilecek.

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