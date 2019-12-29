“İçimde heyecan var”

Şenol Şöför, Gençler Birliği'nden ayrılıp Mağusa Türk Gücü'ne dönmesi ile ilgili açıklama yaparken, içinde yeniden başlamanın heyecanının olduğunu söyledi

Şenol Şöför, geçirdiği ameliyat sonrasında eski takımı Gençler Birliği'nde sezonun ilk devresini geçirirken, maç eksiğini gidererek yeniden Mağusa Türk Gücü'ne döndü.

Şenol Şöför, Gençler Birliği'nden ayrılıp Mağusa Türk Gücü'ne dönmesi ile ilgili açıklama yaparken, şunları belirtti:

"Kötü bir sakatlığı atlatıp takımıma daha faydalı ve başarılarına katkı koymak için 4 aylığına eski kulübüm olan Larnaka Gençler Birliği formasını terlettim. Bu süreçte bana her zaman destek olan İskele camiasına teşekkür ederim. Umarım Gençler Birliği hak ettiği Süper Lige dönüş yaparlar.

Şimdi sıra takımım olan Mağusa Türk Gücü için yeni heyecanlar ve başarılara katkı koymak var. Bugünden itibaren içimde yeniden başlamanın heyecanı var."