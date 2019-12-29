banner255
banner69
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
13 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
10 0
 
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
181 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
41 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
22 0
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
26 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
22 0
banner355

“İçimde heyecan var”

banner27

Şenol Şöför, Gençler Birliği'nden ayrılıp Mağusa Türk Gücü'ne dönmesi ile ilgili açıklama yaparken, içinde yeniden başlamanın heyecanının olduğunu söyledi

“İçimde heyecan var”

Şenol Şöför, geçirdiği ameliyat sonrasında eski takımı Gençler Birliği'nde sezonun ilk devresini geçirirken, maç eksiğini gidererek yeniden Mağusa Türk Gücü'ne döndü.

Şenol Şöför, Gençler Birliği'nden ayrılıp Mağusa Türk Gücü'ne dönmesi ile ilgili açıklama yaparken, şunları belirtti:

"Kötü bir sakatlığı atlatıp takımıma daha faydalı ve başarılarına katkı koymak için 4 aylığına eski kulübüm olan Larnaka Gençler Birliği formasını terlettim. Bu süreçte bana her zaman destek olan İskele camiasına teşekkür ederim. Umarım Gençler Birliği hak ettiği Süper Lige dönüş yaparlar.

Şimdi sıra takımım olan Mağusa Türk Gücü için yeni heyecanlar ve başarılara katkı koymak var. Bugünden itibaren içimde yeniden başlamanın heyecanı var."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.