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İbre Aldağ’a döndü

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Baf Ülkü Yurdu’nda ismi başkan adayı olarak ön plana çıkan Hakan Akgün, adaylığa sıcak bakmasına rağmen işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu düşüncesinden vazgeçerken, Süleyman Aldağ’ın ismi başkan adaylığı için geçmeye başladı

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İbre Aldağ’a döndü
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Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nda, Erhan Arıkan’ın başkanlıktan istifa kararı almasından dolayı gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesinde başkan adayının kim olacağı henüz kesinleşmedi.

İsmi başkan adayı olarak ön plana çıkan Hakan Akgün, adaylığa sıcak bakmasına rağmen işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu düşüncesinden vazgeçti. Kulüp içerisinde yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen toplantılar sonrasında ise Süleyman Aldağ’ın ismi başkan adaylığı için geçmeye başladı.

Yıllardır Güzelyurt Belediyesi belediye müdürü olarak görev yapan ve başarılı işlere imza atan, şimdi ise emekli olan Süleyman Aldağ’ın da adaylık fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

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