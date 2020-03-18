İbrahimoviç: Birlikte bu maçı kazanalım

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya için yardım kampanyası başlattı. Efsane isim çağrısında, "Koronavirüsü birlikte yok edelim ve bu maçı kazanalım" dedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bir destek çağrısı da Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

İsveçli yıldız, sosyal medya hesabından kendine has bir video yayınlayarak, İtalya'daki hastaneler için bağış kampanyası başlattı.

Söze, "Burası bana çok şey verdi. Şimdi sıra ben de" diyerek başlayan Ibrahimovic, "Bu virüsü yok etmek için meslektaşlarım, profesyonel sporcular ve bağış yapmak isteyen herkesin cömertliğine güveniyorum. Hastanelere, doktorlara ve hemşirelere yardımcı olabiliriz. Koronavirüsü birlikte yok edelim ve bu maçı kazanalım" şeklinde konuştu.

38 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Unutmayın! Eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!" ifadesini kullanarak, yine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başını çekti.