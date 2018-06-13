Hüsamettin Genç’in cezası indirildi

Tahkim Kurulu, Karadeniz 61– Bahçeli, BTM 2. Lig maçındaki olaylar nedeniyle Hüsamettin Genç’e verilen cezayı indirdi.

Maç sonrasında meydana gelen saha olaylarında rakip takım futbolcularına saldırı ve darp fiilinde bulunmasından dolayı Disiplin Kurulu tarafından 12 maç ceza verilen Hüsamettin Genç’in, olayların çıkmasına ön ayak olmamasından dolayı cezası 6 maça indirildi.

Aynı maçta Ogün Dursun aleyhine maç sonrasında meydana gelen saha olaylarında cezayı gerektirecek herhangi bir bulgu ve emarenin yer almaması sebebiyle Disiplin Kurulu’nun futbolcu ile ilgili verdiği karar onandı.