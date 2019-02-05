Hürkan ameliyat masasına yatıyor

Esentepe’nin genç yıldızı Hürkan Görneçli, bugün diz çapraz bağ ameliyatı olacak. İlk devrede oynanan Esentepe – Gençler Birliği maçında dizinden sakatlanan Hürkan, bugün Dr. Hüseyin Kalgay tarafından ameliyat edilecek. Hürkan’ın abileri, Vurkan ve Kağan da aynı sakatlıktan ameliyat olmuşlardı.
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