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Hürkan ameliyat masasına yatıyor

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Hürkan ameliyat masasına yatıyor
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Esentepe’nin genç yıldızı Hürkan Görneçli, bugün diz çapraz bağ ameliyatı olacak. İlk devrede oynanan Esentepe – Gençler Birliği maçında dizinden sakatlanan Hürkan, bugün Dr. Hüseyin Kalgay tarafından ameliyat edilecek. Hürkan’ın abileri, Vurkan ve Kağan da aynı sakatlıktan ameliyat olmuşlardı.

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