Hulusioğlu, Süper Lig hedefi ile devam dedi

İncirli’de kulübe tarihinin en başarılı dönemini yaşatan başkan Derviş Hulusioğlu, oy birliği ile dördüncü kez başkanlığa seçilirken, hedeflerinin Süper Lige yükselmek olduğunu söyledi

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli’de kulübe tarihinin en başarılı dönemini yaşatan başkan Derviş Hulusioğlu, yapılan genel kurulda, oy birliği ile dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Derviş Hulusioğlu oy birliği ile başkanlığa seçilmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Olağan genel kurulumuzda 4. kez oy birliği ile başkan seçildim. Bu zor ama anlamlı, güzel görevde, gençlerin özellikle sorumluluk alarak yönetimde yer almaları beni mutlu etti. Hepsini tekrardan kutlar tüm yönetici arkadaşlarıma da başarılar dilerim.

Bugüne kadar koyduğumuz hedeflere ulaşırken, bizimle birlikte olan kulübümüze maddi manevi desteği olan herkese teşekkür ederim. Yapacaklarımız henüz bitmedi. Hedefimiz Süper Lige yükselmektir.”