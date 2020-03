Hulusioğlu müteşekkir

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’nin, başarılı başkanı Derviş Hulusioğlu takımının başarılarıyla ilgili olarak teşekkür açıklamasında bulundu

BTM 1. Ligin Play Off finalinde Şht Hüseyin Ruso Stadında Dikmen Gücü’nü 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’nin, başkanı Derviş Hulusioğlu

takımının elde ettiği başarılarla ilgili olarak teşekkür açıklamasında bulundu.

Takımı 8 ay gibi kısa bir sürede BTM İkinci Ligi'nden K-PET Birinci Lige taşıyan başarılı başkan Derviş Hulusioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“8 ay gibi kısa sürede kazanılan başarıda başta aile şirketimiz olan ana sponsorumuz Narin Unlu Mamüllerine, Beyarmudu Belediyesine ve Başkanı İlker Edip’e, Akdoğan Belediyesine ve baskanı Ahmet Latif’e, kurum ve kuruluşlarımıza bize her zaman destek olan bölge esnaflarımıza, yönetici arkadaşlarıma ve takımımıza destek çıkan, her zaman itici güç olan taraftarımıza ve köylülerimize, sempatizanlarımıza, gece gündüz sıcak soğuk demeden çalışan, bu başarıda emekleri hiç bir zaman inkar edilmeyecek Evren Bahtıkara ve Özkan Gaziler hocalarımıza ve bu yolda giydikleri formanın haklarını vererek bu güzel başarılarda gerek şu an kadromuzda gerekse bir önceki yaşadığımız şampiyonlukta formamızı giyerek köyümüze, kulübümüze hizmet vermiş tüm futbolcu kardeşlerime ve adını yazmaya unuttuğum kim varsa herkese teşekkürü bir borç bilir; Herkese saygılarımı sunarım.”