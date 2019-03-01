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Hulisioğlu, Düzkaya U21 Takımına motivasyon yemeği düzenledi

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Çatalköy belediye başkanı Mehmet Hulisioğlu, Düzkaya U21 Takımına moral motivasyon yemeği düzenledi

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Hulisioğlu, Düzkaya U21 Takımına motivasyon yemeği düzenledi

U21 Birinci Ligde mücadele eden Düzkaya U21 Takımı, Çatalköy belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

U21 Birinci Ligde lider Yonpaş Dumlupınar’ın 10 puan ardından ikinci sırada yer alan Düzkaya U21 Takımı, son haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyor. Son yıllarda altyapılara büyük önem veren Vedat Hacıabitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu da alt yapıya yönelik yatırımlara devam ediyor.

Greenhill Restorantta gerçekleştirilen yemeğe Çatalköy belediye başkanı Mehmet Hulisioğlu, Düzkaya Spor Kulübü başkanı Vedat Hacıabitoğlu, Düzkaya U21 takım antrenörleri Umut Güden, Münür Çavuş ve futbolcular katıldı. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen yemekte gençlerin oldukça mutlu oldukları gözlenirken, keyifli bir akşam geçirildi.

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