banner411
banner69
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
610 0
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
704 0
 
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
1.7B 0
27 0
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
39 0
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
40 0
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
85 0
banner374

Hoşgeldin Zihni

banner27

İngiltere’de Maidstone United takımında forma giyen Zihni Temelci, Kıbrıs’a dönerken, Güzelyurt’ta karantinaya alındı. Zihni Temelci, ilgilenen herkese teşekkür edip, yurttaki şartlardan memnuniyet dile getirdi

Hoşgeldin Zihni

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle İngiltere’de de futbol ligleri askıya alınmıştı.

İngiltere’de Maidstone United takımında forma giyen Zihni Temelci de 7 Nisan gecesi Kıbrıs’a döndü. Güzelyurt’ta bulunan KYK Yurtlarında karantinaya alınan Zihni Temelci ülkesine dönmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“7 Nisan gece 00:30’da Ercan Havaalanına indik. Bizi yetkililer karşıladılar. Otobüslere binip Güzelyurt’a geldik. Hemen yurta yerleştirildik. Cengiz Uzun kafileyle çok ilgilendi. Bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Yurttaki odam sağlıklıdır. Eksiğimiz yoktur.

14 gün boyunca karantinada kalacak olmaktan da yemeklerden de memnunum. Tanrının izniyle bu günlerde bitecek. Güzelyurt halkına çağrım mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarıdır. Evde kalın!”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.