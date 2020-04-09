Hoşgeldin Zihni

İngiltere’de Maidstone United takımında forma giyen Zihni Temelci, Kıbrıs’a dönerken, Güzelyurt’ta karantinaya alındı. Zihni Temelci, ilgilenen herkese teşekkür edip, yurttaki şartlardan memnuniyet dile getirdi

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle İngiltere’de de futbol ligleri askıya alınmıştı.

İngiltere’de Maidstone United takımında forma giyen Zihni Temelci de 7 Nisan gecesi Kıbrıs’a döndü. Güzelyurt’ta bulunan KYK Yurtlarında karantinaya alınan Zihni Temelci ülkesine dönmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“7 Nisan gece 00:30’da Ercan Havaalanına indik. Bizi yetkililer karşıladılar. Otobüslere binip Güzelyurt’a geldik. Hemen yurta yerleştirildik. Cengiz Uzun kafileyle çok ilgilendi. Bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Yurttaki odam sağlıklıdır. Eksiğimiz yoktur.

14 gün boyunca karantinada kalacak olmaktan da yemeklerden de memnunum. Tanrının izniyle bu günlerde bitecek. Güzelyurt halkına çağrım mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarıdır. Evde kalın!”