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Hoşgeldin Davulcu

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Hoşgeldin Davulcu
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Midesinden yaşadığı rahatsızlık sonrasında Türkiye’de büyük bir operasyon geçiren ve midesinin bir bölümü alınan Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, yeniden sahalara döndü. Ülkeye döndükten sonra da midesinden sorun yaşayan Toygar Davulcu, tedavisinin tamamlanması sonrasında çıktığı Gençler Birliği maçında, Gençler Birliği açtığı geçmiş olsun pankartıyla da duygusal anlar yaşadı. Operasyon nedeniyle kilo kaybeden Toygar Davulcu, yiyip – içtiklerine dikkat ederek, sağlığını koruyacak.

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