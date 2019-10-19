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Hisar’dan çıkış yok

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Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova karşısında zorlanmasına rağmen Peter Ebi ve Yasin’in penaltı golüyle kazanarak, puanını 10’a yükseltti. Yeni teknik adamı Şenol Cambulat yönetiminde ilk maçına çıkan Merit Alsancak Yeşilova maçı kaybederek, üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Hisar’dan çıkış yok
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Yer: Mağusa Canbulat

Hakemler: Serhan Şimşek, Hakan Gök, Emre Çevikdal

MTG: Yusuf Yontar, Yasin, Yusuf Beyazi, Adil, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Ünal, Dinopeter(90+3-Justice), Arif(88-Nevzat), Uğur(75-Zokou), Peter Ebi

Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Emin, Hamis(70-Burak), Memduh(76-Yasin), Mejdi(75-Salih Say), Vakkas, Mustafa Salk, Fidelis, Esosa, Emmanuel, Billy Mehmet

Goller: Peter Ebi-28, Yasin-61(Pen)(MTG), Salih Say-90+1(Merit Alsancak Yeşilova)

K-PET Süper Ligde çıkış arayan 2 takımın maçında Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova’yı Hisar’da mağlup etti.      

Maça Mağusa Türk Gücü etkili başlarken 11. Dk:  Emmanuel’in şutunda top yandan az farkla dışarı gitti. 12. Dkda  Uğur’un şutunda top üstten dışarı gitti. 13. Dk:  Uğur’un ortasında Peter yakın mesafeden topa dokunamadı.

20. Dk:  Arif’in ortasında Dinopeter ceza alanı içerisinde rakibinden sıyrıldı. Şutunda İrfan gole izin vermedi.

25. Dk:  Emmanuel’in ortasında Billy Mehmet yakın mesafeden topa dokunamadı.

26. Dk:  Uğur’un ortasında Arif vurdu. Top yandan az farkla dışarı gitti.

28. Dk:  Ünal’ın ortasında Dino Peter pasını aktardı. Peter Ebi’nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

38. Dk:  Esosa’nın şutunda top yazndan az farkla dışarı gitti.

İkinci devreye de Mağusa Türk Gücü etkili başladı.

59. Dk:  Dinopeter’in kullandığı serbest atışta ceza alanı içerisinde Peter Ebi kafayı vurdu.  İrfan uçarak topu kornere çeldi.

60. Dk:  Arif’in kullandığı köşe vuruşunda Peter kale alanı içerisinde topa dokundu. Vakkas önlemeye çalıştı. Serhan Şimşek pozisyonda Vakkas’ın topu elle önlediği gerekçesiyle penaltı kararı üretti. Penaltı vuruşunu kullanan Yasin, kaleci İrfan’ın solundan topu ağlara gönderdi. 2-0

87.Dk:Yasin Doğan’ın sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

90+1.Dk:Esosa’nın kullandığı serbest atışta Salih Say arka kale direğinde kafayı vurdu. Top savunmanın ve kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla giderken skor belirlendi. 2-1

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