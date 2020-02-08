Hisar'da 'efsane' fark

Stad: Canbulat Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Abdullah Genç, Özal Çağlayan
Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Adil, Mehmet Erol, Ünal, Peter Ebi, Arif(Dk.89 Sami) Şenol(Dk.73 Amani) Dinopeter
Çetinkaya: Kani, Allen, Tunç, Emir (Dk.62 Burak) Hakan, Mustafa (Dk.46 Toykan) James, Doğukan, Samuel Dk.46 M. Söker)Batuhan, Emek Kırılmaz GOLLER: Dk.16 Arif Uysal, Dk.43 Halil Uçar, Dk.45 Peter Ebi, Dk.62 Şenol Şöför, Dk.86 Dinopeter (MTG) – Dk.47 James Obongha (Çetinkaya)
K-PET Süper Lig’in 18. haftasında lider Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadı’nda Çetinkaya’yı konuk etti.
Karşılaşma 5-1’lik skorla Mağusa Türk Gücü lehine sonuçlandı. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Arif Uysal, Halil Uçar, Şenol Şöför, Peter Ebi ve Dinopeter kaydetti. Çetinkaya’nın tek golü James’den geldi.
İlk devresi 3-0 sona eren karşılaşmanın ikinci devresi öncesinde Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan, 19. haftada oynayacakları Göçmenköy maçını düşünerek Mustafa Yaşinses ve Samuel’i oyundan aldı.
Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle üst üste altıncı galibiyetini alarak 44 puana yükseldi. İkinci devrede henüz galibiyetle tanışmayan ve üst üste ikinci maçını kaybeden Çetinkaya ise 15 puanda kaldı.