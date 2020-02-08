Hisar'da 'efsane' fark

Lider Mağusa Türk Gücü, alt sıralarda yer alan Çetinkaya karşısında zorlanmadan galip gelerek maç fazlasıyla puan farkını 7’ye çıkarıp liderliğini sürdürdü. Çetinkaya ise 14. sıraya geriledi. Mağusa Türk Gücü’nü Çetinkaya karşısında galibiyeti getiren golleri Arif Uysal, Halil Uçar, Peter Ebi, Şenol Şoför ve Dinopeter kaydetti. Çetinkaya’nın tek golü James’den geldi

Stad: Canbulat Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Abdullah Genç, Özal Çağlayan

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Adil, Mehmet Erol, Ünal, Peter Ebi, Arif(Dk.89 Sami) Şenol(Dk.73 Amani) Dinopeter

Çetinkaya: Kani, Allen, Tunç, Emir (Dk.62 Burak) Hakan, Mustafa (Dk.46 Toykan) James, Doğukan, Samuel Dk.46 M. Söker)Batuhan, Emek Kırılmaz GOLLER: Dk.16 Arif Uysal, Dk.43 Halil Uçar, Dk.45 Peter Ebi, Dk.62 Şenol Şöför, Dk.86 Dinopeter (MTG) – Dk.47 James Obongha (Çetinkaya)

K-PET Süper Lig’in 18. haftasında lider Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadı’nda Çetinkaya’yı konuk etti.

Karşılaşma 5-1’lik skorla Mağusa Türk Gücü lehine sonuçlandı. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Arif Uysal, Halil Uçar, Şenol Şöför, Peter Ebi ve Dinopeter kaydetti. Çetinkaya’nın tek golü James’den geldi.

İlk devresi 3-0 sona eren karşılaşmanın ikinci devresi öncesinde Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan, 19. haftada oynayacakları Göçmenköy maçını düşünerek Mustafa Yaşinses ve Samuel’i oyundan aldı.

Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle üst üste altıncı galibiyetini alarak 44 puana yükseldi. İkinci devrede henüz galibiyetle tanışmayan ve üst üste ikinci maçını kaybeden Çetinkaya ise 15 puanda kaldı.