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Hişam Tarazi dizinden operasyon geçirdi

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Hişam Tarazi dizinden operasyon geçirdi
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Genel Sekreteri Hişam Tarazi Türkiye’de Diz protez operasyon geçirdi. Ameliyet için dün Adana’ya giden teknik direktör Hişam Tarazi Tarsus Medical Özel Hastanesinde  Doktor Ferit Ünal tarafından diz protez ameliyatı yapıldı. Başarılı bir operasyon geçiren teknik direktör Hişam Tarazi, Doktor Ferit Ünal kontrolünde Tarsus Medical Özel Hastanesinde bir hafta tedavisine devam edilecek. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş yönetimi adına ameliyat olan Hişam Tarazi’yi telefonda arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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