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Heyecan fırtınasında Dörtyol güldü

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Heyecan fırtınasında Dörtyol güldü

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligin 25. Hafta mücadelesinde playoff hedefindeki Dörtyol, ligin rahat ekiplerinden Esentepe’yi 2-1 yendi.

Tufan Çerçioğlu, İsmail Egeli, Özalp Ürüncüoğlu hakem üçlüsünün yönettiği Dörtyol Stadındaki maç büyük çekişmeye sahne olurken, sert ve gergin geçti.

Dörtyol, Selkan ve uzatmada Ayberk’in penaltı golleriyle maçı kazanırken, Esentepe’den Hüseyin Deynekli’nin golü puana yeterli olmadı. Son dakikada verilen penaltıda Esentepe’den Hüseyin Ermiş kırmızı kart görürken, Şükrü Erdoğan hastaneye kaldırıldı.

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