Heyecan fırtınası

Süper Ligde Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, Play out ve düşme hattındaki takımlar da kritik maçlar oynayacaklar

K-PET Süper Ligde Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, Play out ve düşme hattındaki takımlar da kritik maçlar oynayacaklar.

Haftanın en kritik maçı olarak ise Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak Küçük Kaymaklı - Esentepe maçı ön plana çıkarken, bugünkü maçı Fehim Dayı yönetecek.

K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin, 1 Nisan Pazartesi akşamı Saat 18:30'da Baf Ülkü Yurdu ile Üner Berkalp Stadında oynayacağı maçı, Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Mağusa Türk Gücü ise yarın ligde düşmeye en yakın takım olan Girne Halk Evi’ni konuk edecek.

K-PET Süper Ligde 24. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30

Çetinkaya – Gönyeli Atatürk Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Küçük Kaymaklı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Yeşilova – Gençler Birliği, Orhan Dural Stadı, Emre Öztaşlı

31 MART PAZAR, SAAT 14:30

Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir

MTG – GHE, Canbulat Stadı, Ali Özer

TOL – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Cihangir – GG, Cihangir Stadı, Serhan Şimşek

1 NİSAN PAZARTESİ, SAAT 18:30

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET Birinci Lig 24. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30

Yeni Boğaziçi – Hamitköy, Osman Mehmet Ergün Stadı, Kerem Eran

Mesarya – Yalova, Paşaköy Stadı,Turgay Misk

Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay

Çanakkale – Değirmenlik, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler

31 MART PAZAR, SAAT 14:30

Doğancı – Ozanköy, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Düzkaya – Maraş, Nihat Bağcıer Stadı, Osman Küçük

Göçmenköy – Karşıyaka, Göçmenköy Stadı, Zekai Töre

Akova – Yonpaş Dumlupınar, Eray Vudalı Stadı, Osman Özpaşa

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta son hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

30 MART CUMARTESİ

Geçitkale - Vadili, Ahmet Özkurtuluş, Saat 11:00

Mehmetçik - Dipkarpaz, İsmail Egeli, Saat 14:30

Türkmenköy - Serdarlı, Ferhat Tuna, Saat 11:00

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta son hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

31 MART PAZAR

Karaoğlanoğlu - Tatlısu, Serkan Durmaz, Orhan Dural Stadı, Saat 14:30

Denizli - Ortaköy, Fatih Bardakçıoğlu, Bilal İyigün Stadı, Saat 12:00

Zümrütköy - Aydınköy, İsmail Ercan, Zümrütköy Stadı, Saat 12:00

Lapta - Yılmazköy, Hakan Ünal, Şehit Şevket Kadir Stadı, Saat 14:30