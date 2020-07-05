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Heyecan çok, galip yok

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Baf Ülkü Yurdu ile Doğan Türk Birliği arasındaki maçta, Kerem Eran 2 penaltı, 3 kırmızı kart kararı verirken, maç 1-1 berabere tamamlandı. Penaltıdan Yankı ile gol bulan,maçı 10 kişi tamamlayan Baf Ülkü Yurdu, Kossi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayarak 3 puanı kaçırdı. Doğan Türk Birliği ise maçı 9 kişi tamamladı

Heyecan çok, galip yok

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig’in 26. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baf Ülkü Yurdu ile ligin güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği karşılaştı.

Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Kerem Eran’ın başarıyla yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Doğan Türk Birliği ikinci yarıda oyuna sonradan giren Rasaq ile 1-0 öne geçti. Kossi  ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Baf Ülkü Yurdu kazandığı 2. penaltı vuruşundan Yankı ile eşitliği yakalayınca maç 1-1 sonuçlandı. Maçta Baf Ülkü Yurdu’ndan Fikri, Doğan Türk Birliği’nden ise Sercan kırmızı kart gördüler.

Bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu 32 puana yükselirken, play out hattının dışında kalmaya devam etti. Son üç maçından beraberlikle ayrılan Doğan Türk Birliği ise puanını 50 yaparak, ikincilikten üçüncü sıraya geriledi.

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