Heyecan batıda başlayacak

K-Pet Süper Ligde 5. hafta bu akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçıyla başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Ligde 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak 5. Hafta bu akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçıyla başlayacak. Serhan Şimşek’in yöneteceği maçta Baf Ülkü Yurdu rakibini yenerek ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Çetinkaya’nın hedefi ise puanla tanışmak olacak.

Lider Türk Ocağı’nın, Orhan Dural Stadında, Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacağı zorlu maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. K-Pet 1. Lig lideri Yalova’nın ise Ozanköy ile Fikri Karayel Stadında oynayacağı maçı İsfendiyar Açıksöz yönetecek.