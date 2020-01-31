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Heyecan başladı

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Heyecan başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

Çetinkaya – Türk Ocağı: 1-2

DTB – Lefke, 4-1

1 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

K-Pet Süper Lig

Esat Erdoğmuş Stadı, Hamitköy – Yenicami, Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı, Baf ÜY – Cihangir, Emre Öztaşlı

Canbulat Stadı, Mağusa TG – Göçmenköy, Utku Hamamcıoğlu

K-Pet Birinci Lig

Erdal Barut Stadı, Esentepe – G.Birliği, Evren Karademir

Necip H. Kartal Stadı, Maraş – Karşıyaka, Turgay Misk

Şht. Şevket Kadir Stadı, Lapta – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Öztugay

2 Şubat Pazar

K-Pet Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı, K.Kaymaklı – Düzkaya, Fehim Dayı

Gönyeli Stadı, Gönyeli – Binatlı, Kerem Eran

Orhan Dural Stadı, Merit A. Yeşilova – G.Gücü, Hüseyin Eyyüpler

K-Pet Birinci Lig

100. Yıl Stadı, Mesarya – Ozanköy, Hakan Ünal

Dörtyol Stadı, Dörtyol – Yalova, Serkan Şimşek

Mete Adanır Stadı Girne HE – Çanakkale, İsfendiyar Açıksöz

Bağcıl Stadı B.Bağcıl – Görneç, Hakan Muhtaroğlu

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