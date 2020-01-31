Heyecan başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;
Çetinkaya – Türk Ocağı: 1-2
DTB – Lefke, 4-1
1 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
K-Pet Süper Lig
Esat Erdoğmuş Stadı, Hamitköy – Yenicami, Mehmet Sezener
Üner Berkalp Stadı, Baf ÜY – Cihangir, Emre Öztaşlı
Canbulat Stadı, Mağusa TG – Göçmenköy, Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig
Erdal Barut Stadı, Esentepe – G.Birliği, Evren Karademir
Necip H. Kartal Stadı, Maraş – Karşıyaka, Turgay Misk
Şht. Şevket Kadir Stadı, Lapta – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Öztugay
2 Şubat Pazar
K-Pet Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı, K.Kaymaklı – Düzkaya, Fehim Dayı
Gönyeli Stadı, Gönyeli – Binatlı, Kerem Eran
Orhan Dural Stadı, Merit A. Yeşilova – G.Gücü, Hüseyin Eyyüpler
K-Pet Birinci Lig
100. Yıl Stadı, Mesarya – Ozanköy, Hakan Ünal
Dörtyol Stadı, Dörtyol – Yalova, Serkan Şimşek
Mete Adanır Stadı Girne HE – Çanakkale, İsfendiyar Açıksöz
Bağcıl Stadı B.Bağcıl – Görneç, Hakan Muhtaroğlu