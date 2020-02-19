Hesaplar üç puan üstüne

Lider Mağusa Türk Gücü, ligin güçlü ekiplerinden Küçük Kaymaklı’yı Canbulat Stadı’ndaağırlayacak. İki takım arasında ilk devre oynanan maçı Küçük Kaymaklı kazanmıştı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin 20. haftasında Cumartesi günü Mağusa Canbulat Stadı’nda lider Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı ile karşılaşacak. Sezonun ilk devresinde oynanan maçı Küçük Kaymaklı 3-1 kazanmıştı.

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ile Küçük Kaymaklı teknik sorumlusu Niyazi Göksun zorlu maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

ORALOĞLU:HESAPLARIMIZ GALİBİYET ÜZERİNE

Ali Oraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Küçük Kaymaklı takımı son haftalarda çıkışa geçen bir takımdır. İlk devredeki maçta bizleri mağlup etmişlerdi. Biz bunun farkındayız.

Zor bir maç bizleri bekler. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uğur'un fizik tedavisi sürüyor. Bunun dışında her hangi bir eksiğimiz yoktur. Hesaplarımız tamamen galibiyet üzerinedir. Mağusa Türk Gücü olarak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Küçük Kaymaklı maçına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Güzel geçecek maçta tek hedefimiz galibiyet olacak.

GÖKSUN: SAHADA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

GG teknik patronu Niyazi Göksun’un açıklaması ise şöyle:

“Zor bir deplasman maçına gidiyoruz. Lider üstelik de çok forumda olan bir takımla deplasmanda oynayacağız.

Mağusa Türk Gücü maçına dört antrenmanla hazırlanacağız. Küçük Kaymaklı olarak gücümüz neyse sahada ortaya koyacağız. Maçtan puan ya da puanlar almak istiyoruz.

Mağusa Türk Gücü maçı güzel ve zorlu geçeceğinin farkındayız. Ama biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maç sonrasında Çarşamba günü de Yenicami ile kupada zorlu bir maç oynayacağız.”