Herşey ikişer

Mağusa Türk Gücü ile Binatlı, ikişer golle, 2-2 berabere kalırken, ikişer puan kaybettiler. İki takımın teknik direktörleri de oyundan atılırken, alınan beraberlik sonrasında Binatlı liderliği Yenicami’ye kaptırdı

Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Ali Özer Emine Yarkın Fatih Bardakçıoğlu

MTG: Türkkan, Erdoğ, İbrahim Aziz Topel Yasin Kurt Adil Uçar Mehmet Güllü Samuel rokoko Arif Uysal Fırat ersalan Sami rahat Halil Turan

Binatlı: Yusuf Taner Erencan Erbay Ebi motor Mehmet Neşe Alaaddin kehinde Kemal Everton belli Burak Abdullah Murat Gertik.

Goller: 18. Dk Erdoğ, 64. Dk Yasin Kurt (P) (MTG), 45. Dk John Bello (P), 62. Dk Burak Sarıkaya (Binatlı)

K-Pet Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Binatlı, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Mağusa Türk Gücü'nün gollerini 17. dakikada Erdoğ ve 65. dakikada penaltıdan Yasin Kurt kaydetti. Binatlı'nın gollerini ise 45+2. dakikada penaltıdan Bello ve 63. dakikada Burak attı. 20. dakikada Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, 44. dakikada ise MTG Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, itirazlarından dolayı hakem tarafından oyun dışına gönderildi.

9. dakikada gelişen atakta Halil Turan ceza alanı içinde vuramadı.

12. dakikada Arif Uysal sağdan direk kaleye vurdu top yandan dışarıya gitti.

13. dakikada gelişen Binatlı atağında Mehmet Neşe ceza alanında yerde kaldı ancak Ali Özer devam dedi.

17. dakikada soldan Evor John Bello’nun ortasında Ebimo Peter'in vuruşu direkten döndü.

18. dakikada Fırat Ersalan'ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Erdoğ kafayla vurdu ve topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

22. dakikada Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu hakeme yaptığı itirazlar sonrasında oyun alanının dışına gönderildi.

36. dakikada Samuel Zokou ceza alanı içinde yerde kaldı Ali Özer pozisyonu devam ettirdi.

42. dakikada Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu hakem Ali Özer tarafından oyun alanının dışına gönderildi.

45. dakikada Ebimo Peter’in vuruşunda topu Türkkan önledi uzaklaştırmaya çalışan Yasin topu elleyince Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Evor John Bello gole çevirdi ve Skor'a eşitlik geldi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

54. dakikada sağdan gelişen atakta Mehmet Gürlü'nün vuruşunda kaleci Yusuf başarılıydı.

62. dakikada ceza alanına gönderilen topu Burak Sarıkaya filelere göndererek skoru 2-1 yaptı ve Binatlı’yı öne geçirdi.

64. dakikada ceza alanı içerisinde uzaklaştırılmaya çalışılan topu Abdullah elle oynayınca Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Yasin Kurt gole çevirdi ve skora dengeyi getirdi 2-2.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mağusa Türk Gücü ile Binatlı 2-2 berabere kalarak birer puanı paylaştılar. Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 17'ye, Binatlı ise 26'ya yükseltti.