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Herşey birer

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BTM 1. Lig açılış karşılaşmalarından Kırmızı Grup’ta oynanan Serdarlı – Yıldırım maçı 1-1’lik skorla tamamlanarak takımlar ilk haftayı birer puanla kapattılar

Herşey birer

Stad: Serdarlı 14 Ağustos Stadı

Hakemler: Kaan Koday, Sertan Alkım, Engin Akkagün

Serdarlı: Özgür, Ahmet, İsmet, Emrah (Altay), Efe, Ramadan(Hasan Hüseyin), Erdoğan, Ali, Mustafa, Rifat, Erkan(Fuat)

Yıldırım: Doğuhan, Kemal,  Osman Gün, Hasan, Emre, Sezer, Serkan(Veli), Osman Hafiye, Celal (Ahmet), Osman Habeşoğlu, Barış (Halil)

Goller: Dk. 2 Osman Hafiye (Yıldırım), Dk 65 Fuat (Serdarlı)

BTM 1. Lig açılış karşılaşmalarından Kırmızı Grup’ta Serdarlı Stadı’nda  oynanan Serdarlı – Yıldırım karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Yıldırım 2. dakikada kornerden gelen topta kale içinde Osman Hafiye topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 0-1

İlk devre Yıldırım’ın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devrede gol için yüklenen Serdarlı aradığı golü 65. dakikada Fuat’ın ayağından buldu. 1-1

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