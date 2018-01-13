Herşey birer

Stad: Serdarlı 14 Ağustos Stadı
Hakemler: Kaan Koday, Sertan Alkım, Engin Akkagün
Serdarlı: Özgür, Ahmet, İsmet, Emrah (Altay), Efe, Ramadan(Hasan Hüseyin), Erdoğan, Ali, Mustafa, Rifat, Erkan(Fuat)
Yıldırım: Doğuhan, Kemal, Osman Gün, Hasan, Emre, Sezer, Serkan(Veli), Osman Hafiye, Celal (Ahmet), Osman Habeşoğlu, Barış (Halil)
Goller: Dk. 2 Osman Hafiye (Yıldırım), Dk 65 Fuat (Serdarlı)
BTM 1. Lig açılış karşılaşmalarından Kırmızı Grup’ta Serdarlı Stadı’nda oynanan Serdarlı – Yıldırım karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Yıldırım 2. dakikada kornerden gelen topta kale içinde Osman Hafiye topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 0-1
İlk devre Yıldırım’ın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devrede gol için yüklenen Serdarlı aradığı golü 65. dakikada Fuat’ın ayağından buldu. 1-1