Yenicami Ağdelen Kulübü, bazı kişiler tarafından gerginlik yaratılmaya çalışılarak tüm futbol camiasının hedef gösterildiğini açıkladı ve “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz! Herkes haddini bilecek” diye mesaj verdi

Yenicami Ağdelen Kulübü tüm futbol camiasını spora odaklanmaya çağırırken, Basın Sözcüsü Serhat Kotak aracılığı ile bir basın açıklaması yayınladı.

Basın açıklaması şöyle:

“Yenicami Ağdelen Kulübü Yönetim Kurulu son zamanlarda gerek radyo ve televizyonlarda yayınlanan spor programlarında gerekse direkt kulüp yöneticileri veya teknik sorumlular tarafından yapılan açıklamaların bazılarının amacını aştığı konusunu gündemine alarak görüştü ve Basın Sözcüsü kanalıyla camiayı sorumlu açıklamalar yaparak spora odaklanmaya davet etti.

Kişisel ihtiras uğruna futbol yara almamalı

Son zamanlarda gerek yazılı gerekse sözlü ve görsel basınımızda yayınlanan haber, köşe yazısı ve spor programlarında bazı sorumsuz kişiler tarafından gerginlik yaratılmaya çalışarak kendi başarısızlıklarının örtülmesinin amaçlandığı ve kişisel ihtiraslar uğruna tüm futbol camiası hedef gösterilmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Yenicami Ağdelen Kulübü olarak bu yanlıştan hemen dönülmesi gerektiği inancındayız.

Futbolda yenmek de yenilmek de olacaktır. Hakemlerimizin de insan olduklarını ve hata yapabileceklerini, yapılan hataların mutlaka komplo teorilerinin parçası olması gerekmediğini düşünmek istiyoruz. Ayni yaklaşımı diğer kulüp yönetici ve teknik sorumlularından da beklemekteyiz. Spor basını mensuplarının ise her zaman tarafsız ve yapıcı yaklaşım içerisinde olmalı inancını taşıdığımızdan son birkaç haftadır izlediğimiz bazı programlarda ortaya atılan birkaç iddiayı hayretle izledik. Bir bilirkişi olarak görüş bildirmek başka şey, tamamen bir kişi ya da kulübün çıkarına olacak şekilde mantık ve olasılık dışı iddiaları gerçekmiş gibi sunmak başka bir şeydir.

Son yıllarda yakaladığımız başarı bir rastlantı eseri olmadığı gibi bu başarının iyi hazırlık, iyi yönetim, iyi teknik heyet, doğru kararlar, yüksek performans gösterebilecek futbolculardan kurulu kadro ve çok çalışmaktan geldiği gerçeğini göz ardı edenler başarısızlığa mahkum oldukları gibi sadece Federasyon ve hakemleri suçlu göstermektedirler. Bu yaklaşım yanlıştır ve futbolumuzu olumsuz etkilerken Kıbrıs Türk Halkı’nın değerlerine de ters düşmektedir.

Bu türlü davranışlar içerisine giren kişileri bu yoldan dönerek aklıselime davet ederken herkesin sahada oynanan futbola odaklanıp saha dışı entrikalardan uzak durmalarını dileriz.”

Kulübün resmi facebook sayfasından yapılan açıklamada ise aynı konuya vurgu yapılarak, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz! Son zamanlarda kulübümüze ve sporcularımızın emeğine saygı göstermeden sürekli çamur atan yöneticilere cevabımızdır. Herkes haddini bilecek.” ifadeleri kullanılarak açıklama yapıldı.