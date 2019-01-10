Hentbol KTSYD Kupası kuraları çekildi

Hentbol Federasyonu, KTSYD Kupası öncesi basın toplantısında spor basını ile bir araya geldi. Hentbol Federasyonu, 14 - 18 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan KTSYD Kupası'nın kuralarını da çekti

Hentbol Federasyonu, 14-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası öncesi spor basını ile bir araya geldi. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte başlatılan “Tut Elimi Projesi”, “Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Ligleri” konularında spor basınına bilgi de verdi.

KTSYD Merkez’deki Eziç Restoran’da KKTC Telsim’in de katkıları ile düzenlenen basın toplantısında KTSYD Başkanı Çelen Oben, spor medyasından temsilciler, federasyon yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

Basın toplantısı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ndeki CIU Arena Spor Salonu’nda 14 - 18 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Hentbol KTSYD Kupası hakkında konuşmalarla başladı.

KTSYD Başkanı Çelen Oben açılışta yaptığı konuşma göreve geldikten sonra futbol dışındaki spor branşlarında Dernek olarak aktif olacaklarının taahhüdünü verdiğini hatırlattı ve hentbolda bu yılki KTSYD Kupası’nın büyükler kategorisinde gerçekleşeceğini söyledi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Federasyonun gösterdiği duyarlılık ve başlattıkları sosyal sorumluluk projelerini memnuniyetle takip ettiklerini söyleyen Oben, KTSYD Kupası’na destek verecek olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan KTSYD Kupası’na bu yıl ayrı bir özenle hazırlandıklarını ve bu kupa maçlarında Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) üyesi Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı ile Türkiye Hentbol Federasyonu yöneticileri ve hakemlerini de misafir edeceklerini açıkladı.

Maçlarda Türkiye’nin EHF kokartlı hakemleri ile ülkemiz hakemlerinin birlikte görev alacağını söyleyen Ayhan, Başbakan Tufan Erhürman’ın da final gecesine katılacağını belirtti. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ilk kez Türkiye dışında bir Hentbol Federasyon Başkanını ülkemizde ağırlayacaklarını ifade ederken, turnuvaya salonun kapılarını açan UKÜ Rektör ve yetkililerine de teşekkür etti.

Bahadır Ayhan son olarak ise federasyonun bugüne kadar yaptığı faaliyetleri ve düzenlemeleri spor basını ile paylaştı, tüm kulüplere ilk kez yıllık maddi katkı yaptıklarını ve ayrıca büyükler ligindeki takımlara galibiyet başına 400’er TL katkı verileceğini, sponsor bulunması durumunda ise bu rakamın artırılacağını vurguladı.

Hentbolda KTSYD Kupası hakkındaki teknik detayları ise daha sonra söz alan federasyon yönetim kurulu üyesi Yener Sarp açıkladı.

İlk maç 14 Ocak’ta

Hentbolda 2018 -2019 sezonu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupa maçları kuraları çekildi. Federasyon lokalinde tüm kulüplerin katılımı ile kura çekiminin gerçekleştiğini söyleyen Sarp, kura çekiminde statü gereği seri başı sistemi uygulandığını ve 2017-2018 sezonunda final oynayan takımlar seri başı olarak yarı finalde kuraya dahil olduğunu belirtti.

Buna göre erkeklerde DAÜ ve GG, kadınlardan UKÜ ve YDÜ seri başı olan takımlar oldu.

Kura sonucu oluşan eşleşmeler ve maç fikstürü şu şekilde oldu.

14 Ocak Pazartesi

KTSYD Kupası Büyük Erkek ön eleme:

Saat 18.00: U.K.Ü. - Y.D.Ü. (E1)

Saat 19.45: M.G.A. - YÜKSELİŞ (E2)

15 Ocak Salı

KTSYD Kupası Büyük Kadın yarı final:

Saat 18.00: D.A.Ü. - Y.D.Ü (K1)

16 Ocak Çarşamba

KTSYD Kupası Büyük Erkek yarı final:

Saat 18.00: D.A.Ü. - E1 Galibi (E3)

Saat 19.45: G.G. - E2 Galibi (E4)

18 Ocak Cuma

KTSYD Kupası Büyük Kadın final:

Saat 18.00: U.K.Ü. - (K1 Galibi)

KTSYD Kupası Büyük Erkek final:

Saat 19.45: (E3 Galibi) - (E4 Galibi)