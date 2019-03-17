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Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı

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Cihangir, geriye düştüğü maçta ligde kalma savaşı veren Gençler Birliği'ni Henry'nin golleriyle 3 puanı almasını bildi. Cihangir aldığı galibiyetle 5. sırada kendisine yer buldu

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Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
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K-PET Süper Ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği, Tacettin'in golüyle öne geçtiği maçta Cihangir'in tek yabancısı olarak sahada mücadele eden Henry'nin gollerine engel olamayarak maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Evren Karademir, Yusuf Bakar ve Ömer Doğru hakem üçlüsünün yönettiği maça her 2 takım da kontrollü başladı. Gençler Birliği ilerleyen bölümde oyunda üstün oynarken, Tacettin’in 32’deki golüyle devreyi önde kapattı. 0-1

İkinci devrede Cihangir, Henry’nin önderliğinde oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettirirken, Henry, 68’de skoru 1-1 yaptı. 75’te bir kez daha sahneye çıkan Henry skoru belirledi. 2-1

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