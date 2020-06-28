Hem puan hem de adam kaybettiler

Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Çelik, Mehmet Ekşici
Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Remzi Betmezoğlu, Levan, Oha, Akın Konaç(Dk.53 Kaan)Ali Avcısoyu(Dk.53 Deniz)Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil
Lefke: Salih Beyoğlu, Aykut Esmeraslan, Candy, Semih Ünaldı, Esosa Irogue, Kasım Tağman, Armstrong Chidi, Mustafa Tahsildaroğulları, Mehmet Volkan, Yakup, Okorie
Goller: Dk.15 ve 50 Oha (TOL) – Dk.42 ve 48 Candy (Lefke)
Kırmızı kartlar: Remzi Betmezoğlu (TOL) – Semih Ünaldı (Lefke)
K-PET Süper Lig'in 2 rahat takımı Türk Ocağı ile Lefke, Mete Adanır Stadı'nda oynanan 24. Hafta maçında 2-2 berabere kaldılar.
Türk Ocağı'nın gollerini Oha, Lefke'nin gollerini Candy kaydetti. Karşılaşmada ayrıca Ocak'tan Remzi, Lefke'den Semih gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışında kaldılar. Bu sonucun ardından Ocak 44, Lefke 35 puana yükseldi.