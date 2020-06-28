banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
26 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
35 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
92 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
271 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
460 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
86 0
banner460

Hem puan hem de adam kaybettiler

banner27

Türk Ocağı ile Lefke 2-2 berabere kalarak, ikişer puan kaybederlerken, kırmızı karttan birer de futbolcu kaybettiler. Türk Ocağı dördüncü sıraya gerilerken, Lefke yedinci sırada kaldı

Hem puan hem de adam kaybettiler

Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Çelik, Mehmet Ekşici

Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, İlker İnceler, Remzi Betmezoğlu, Levan, Oha, Akın Konaç(Dk.53 Kaan)Ali Avcısoyu(Dk.53 Deniz)Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Halil

Lefke: Salih Beyoğlu, Aykut Esmeraslan, Candy, Semih Ünaldı, Esosa Irogue, Kasım Tağman, Armstrong Chidi, Mustafa Tahsildaroğulları, Mehmet Volkan, Yakup, Okorie

Goller: Dk.15 ve 50 Oha (TOL) – Dk.42 ve 48 Candy (Lefke)

Kırmızı kartlar: Remzi Betmezoğlu (TOL) – Semih Ünaldı (Lefke)

K-PET Süper Lig'in 2 rahat takımı Türk Ocağı ile Lefke, Mete Adanır Stadı'nda oynanan 24. Hafta maçında 2-2 berabere kaldılar.

Türk Ocağı'nın gollerini Oha, Lefke'nin gollerini Candy kaydetti. Karşılaşmada ayrıca Ocak'tan Remzi, Lefke'den Semih gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışında kaldılar. Bu sonucun ardından Ocak 44, Lefke 35 puana yükseldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.