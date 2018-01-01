banner107
banner69
Ocak'ta Bolkan bıraktı
Ocak'ta Bolkan bıraktı
61 0
Yenilenen Duster yollarda
Yenilenen Duster yollarda
26 0
 
14 0
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
56 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
145 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
25 0
banner108

Hedefte Vagner Love ve Santon var

banner27

Galatasaray forvet ve sol bek arayışı devam ediyor. Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love ve İnterli Davide Santon öne çıkan isimler

banner109
Hedefte Vagner Love ve Santon var
banner87

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, forvet hattını Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Vagner Love ile güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Brezilyalı oyuncuyu takımda görmek istediği belirtiliyor.

Yıldız oyuncunun hücum hattında Gomis ile iyi bir ikili oluşturacağı düşünülüyor. Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor forması ile geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olurken bu sezon takımı adına 11 gol attı. 

Tecrübeli oyuncunun takımıyla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray transferi uygun bir bonservis bedeli yada oyuncu takasıyla sonuçlandımayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda sol bek için de İnterli Davide Santon ismi ağırlık kazandı. Asamoah ve Filipe Luis'i de gündeminde tutan yönetim şimdi de Santon'a yöneldi. 

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. İtalyan savunma oyuncusu bu sezon ligde 8 maçta forma giydi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.