Hedefte Vagner Love ve Santon var

Galatasaray forvet ve sol bek arayışı devam ediyor. Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love ve İnterli Davide Santon öne çıkan isimler

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, forvet hattını Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Vagner Love ile güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Brezilyalı oyuncuyu takımda görmek istediği belirtiliyor.

Yıldız oyuncunun hücum hattında Gomis ile iyi bir ikili oluşturacağı düşünülüyor. Vagner Love, Aytemiz Alanyaspor forması ile geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olurken bu sezon takımı adına 11 gol attı.

Tecrübeli oyuncunun takımıyla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray transferi uygun bir bonservis bedeli yada oyuncu takasıyla sonuçlandımayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda sol bek için de İnterli Davide Santon ismi ağırlık kazandı. Asamoah ve Filipe Luis'i de gündeminde tutan yönetim şimdi de Santon'a yöneldi.

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. İtalyan savunma oyuncusu bu sezon ligde 8 maçta forma giydi.