Hedeflerinde kupa var

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cuma akşamı saat 19:15’te, Cihangir ile Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Her 2 takımın teknik direktörü de kupayı kazanmak istediklerini açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cuma akşamı saat 19:15’te, Cihangir ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya gelecekler.

Büyük bir kalabalığın izlemesinin beklendiği final maç öncesinde Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu ile Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu şu açıklamaları yaptılar:

Toygar Davulcu: Öncelikli hedef güzel ve kaliteli futbol

“Cihangir olarak futbolcularımızın büyük özverisi ve başarısı ile koyduğumuz 2 hedefe de ulaştık. Ligde play out oynamadık. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ise finale yükseldik.

Finalde Mağusa Türk Gücü gibi büyük bir kulüple oynamanın gururunu yaşıyoruz. Finaldeki öncelikli hedefimiz tribünlere gelecek olan seyircilere güzel ve kaliteli futbol izlettirmek, sonra ise kupayı almak olacaktır.

Cihangir, sadece Cihangirliler’in takımı değildir. Tüm Mesaryalılar’ın takımıdır ve Süper Lig’deki tek temsilcisidir. Bu nedenle de tribünlere gelerek bize destek versinler.

Ben finali kalabalık bir futbolsever kitlesinin izleyeceğini düşünürüm. Çünkü rakibimizin de kendine özgü bir taraftar grubu vardır.

Çarşamba gününden itibaren de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun sağlayacağı imkanla final için kampa gireceğiz.”

Ali Oraloğlu: 31 yıl sonra kupayı Mağusa’ya getirmek istiyoruz

“31 yıl önce kazandığımız kupayı gerek MTG camiası gerekse de Mağusalılar olarak yeniden kazanmak istiyoruz.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda Cuma aķşamı oynanacak final maçını kazanarak 31 yıl sonra kupayı Mağusa’ya getirmek istiyoruz. Bunu başarmak için de taraftarlarımızın büyük desteği bizim için önemlidir.

Zor bir maç bizi bekler. Final maçlarının favorisi de olmaz ama biz, üç antrenman yaparak hazırlanacağımız maçta sahada güzel oyunumuzu sergilemek ve kazanmak hedefindeyiz. Futbolcularımız sahaya gerekli ağırlıklarını da yansıtırsa kupayı kazanırız.

Kupayı Lefkoşa’dan, Mağusa’ya getirmek istiyoruz. Cihangir takımına da başarılar dilerim.Centilmence bir maç olsun.”

Bugün basın toplantısı var

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda bugün saat 12.00'de, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Finali maçının iki takımı Cihangir ve Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörleri ve kaptanlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.