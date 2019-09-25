Hedefleri üçte üç yapmak

İlk 2 haftayı 6’şar puanla, 8’er gol atıp, 1 gol yiyerek kapatan Doğan Türk Birliği ile Yenicami, Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında karşılaşacaklar. Her 2 takımın teknik direktörü de maçı kazanarak üçte üç yapmak istediklerini açıkladılar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında saat 19:00’da oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Yenicami maçı zirveyi yakından ilgilendiriyor.

İlk 2 haftayı 6’şar puanla, 8’er gol atıp, 1 gol yiyerek kapatan 2 takım arasında oynanacak zorlu maçın hazırlıklarına her 2 takım da devam ediyor. Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, Yenicami teknik adamı Özgü Bayraktar zorlu maç öncesinde açıklamalarda maçı kazanarak, hedeflerinin üçte üç yapmak olduğunu açıkladılar.

Caner Oshan: Güzel futbol oynayarak galibiyet istiyoruz

“Hedefimiz üçüncü maçımızı kazanıp üçte üç yapmaktır. Geçen yıl ligin ilk üç haftasını mağlubiyetle kapatmıştık. Bu yıl ise ilk iki haftayı galibiyetle kapattık.

Bu yıl ise lige iyi bir kadro ile girip, arka arkaya galibiyetler kazandık. Bütün çalışmalar aralılıksız sürüyor. Sakat olan Salih Çiko, Serhan ve Çağrı’nın Yenicami maçına yetişmeleri zor görünüyor.

Rakibimiz Yenicami ise zorlu bir rakiptir. Onlar da iki haftada iki galibiyet aldılar. Onlar da galibiyet sayılarını artırmak için sahaya çıkacaklar. Ama bizim hedefimiz önce maçı izleyecek olan seyircilerimize güzel bir futbol oynayarak galip gelmektir. Centilmence bir maç olsun.”

Özgü Bayraktar: Galibiyet için sahaya çıkacağız

“Girne'ye kazanmak ve üçte üç yapmak için gideceğiz. Bütün çalışmalarımız bu yöndedir. Ciddi sakatlığı olan Tansel'in tomografisi çekildi. Oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.

Cuma akşamı deplasmanda oynayacağımız Doğan Türk Birliği maçı seyir açısından güzel olacak. Yüksek kalitede oynayacağımız bir maç olacak. İki takımın da ikişer galibiyeti ve averajının aynı olması maçın önemini artırdı.

Bütün futbol severleri Cuma akşamı Girne'ye 20 Temmuz Mete Adanır Stadına bekliyoruz. Centilmence bir maç olsun.”