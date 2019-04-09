Hedefleri kupada ilerlemek

Yenicami – Doğan Türk Birliği karşılaşması öncesinde teknik direktörler Sedat Devecioğlu ile Caner Oshan açıklamalarda bulunurlarken, kupada ilerlemek istediklerini söylediler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında yarı final ilk karşılaşmasında bu akşam Atatürk Stadında saat 19.00'da oynanacak Yenicami – Doğan Türk Birliği karşılaşması öncesinde teknik direktörler Sedat Devecioğlu ile Caner Oshan açıklamalarda bulundular.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

DEVECİOĞLU: FUTBOLCULARIMIZ EN İYİ PERFORMANSLARINI SERGİLEMELİDİRLER

“Yenicami olarak şanssız bir kura çektik. Çünkü eşleşmedeki rakibimiz Doğan Türk Birliği’nin tek hedefi kupadır. Bu Doğan Türk Birliği’nin avantajıdır.

Biz yine de iki kulvarda da ilerlemek istiyoruz. Bunu yaparken de sakat ve cezalı verme lüksümüz yoktur. Futbolcularımız en iyi performanslarını sergilemek zorundadırlar.”

OSHAN: TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

“Doğan Türk Birliği olarak tek hedefimiz Kıbrıs Kupasını kazanmaktır. Bizim tek hedefimizin kupa, rakibimiz Yenicami’nin hedefinin ise hem lig hem kupa olması, bizim için bir avantajdır.

Sakat futbolcularımızı ligde riske etmedik. Yenicami karşısına en iyi on birimiz ile çıkıp, ikinci maç için avantajlı bir skor almayı hedefleyeceğiz.”