banner255
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
109 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
81 0
 
Süper Çamlık
Süper Çamlık
22 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
53 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
66 0
Hiç ders almıyoruz
Hiç ders almıyoruz
26 0
banner82

Hedefleri kupada ilerlemek

banner27

Yenicami – Doğan Türk Birliği karşılaşması öncesinde teknik direktörler Sedat Devecioğlu ile Caner Oshan açıklamalarda bulunurlarken, kupada ilerlemek istediklerini söylediler

banner262
Hedefleri kupada ilerlemek
banner267

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında yarı final ilk karşılaşmasında bu akşam Atatürk Stadında saat 19.00'da oynanacak Yenicami – Doğan Türk Birliği karşılaşması öncesinde teknik direktörler Sedat Devecioğlu ile Caner Oshan açıklamalarda bulundular.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

DEVECİOĞLU: FUTBOLCULARIMIZ EN İYİ PERFORMANSLARINI SERGİLEMELİDİRLER

“Yenicami olarak şanssız bir kura çektik. Çünkü eşleşmedeki rakibimiz Doğan Türk Birliği’nin tek hedefi kupadır. Bu Doğan Türk Birliği’nin avantajıdır.

Biz yine de iki kulvarda da ilerlemek istiyoruz. Bunu yaparken de sakat ve cezalı verme lüksümüz yoktur. Futbolcularımız en iyi performanslarını sergilemek zorundadırlar.”

OSHAN: TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

“Doğan Türk Birliği olarak tek hedefimiz Kıbrıs Kupasını kazanmaktır. Bizim tek hedefimizin kupa, rakibimiz Yenicami’nin hedefinin ise hem lig hem kupa olması, bizim için bir avantajdır.

Sakat futbolcularımızı ligde riske etmedik. Yenicami karşısına en iyi on birimiz ile çıkıp, ikinci maç için avantajlı bir skor almayı hedefleyeceğiz.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.