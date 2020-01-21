Hedefleri kazanmak

K-PET Süper Ligin ikinci devresinin açılış maçında lig lideri Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi Türk Ocağı’na konuk olacak. İki takımın da hedefi maçı kazanmak olacak

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ikinci devresi Cuma akşamı 20 Temmuz Girne Mete Adanır Stadında oynanacak olan zirve maçı ile başlayacak.

Lig lideri Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi Türk Ocağı’na konuk olacak zorlu maç öncesinde Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut ile Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyerek şu açıklamaları yaptılar:

DEDEKORKUT: İYİ HAZIRLANDIK

“Cuma akşamı lider Mağusa Türk Gücü’ne karşı kendi sahamızda oynayacağımız maçta galip gelmek istiyoruz.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hava şartlarının müsaade verdiği günlerde takım olarak iyi hazırlandık. Maç gününe kadar da iyi bir çalışma yaparak maça hazır hale geleceğiz. Lider Mağusa Türk Gücü geniş ve kaliteli bir kadro yapısına sahiptir. Onlar da liderliğini sürdürmek isteyecekler. Bu nedenle de zor bir maç olacak.

Üçüncü yabancı futbolcuyu takıma kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün – yarın belli olacak. Henüz karar aşamasındayız. Maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlar bize her zamanki gibi destek olacaklar. Centilmence bir maç olsun. Gecenin sonunda ise kazanan taraf biz olmak istiyoruz.”

ALİ ORALOĞLU: PUAN FARKINI KORUMALIYIZ

“Cuma akşamı deplasmanda oynayacağımız Türk Ocağı maçı kolay olmayacak. Zor bir maç oynayacağız.

Ocak maçında yenilmemek ve kaybetmemek de bizim için iyi olacak. Çünkü rakibimizle puan farkını korumak istiyoruz.

Türk Ocağı gençlerden kurulu bir takım ve çok tecrübeli bir teknik direktörleri vardır. Çok koşan bir takımdırlar. Kolay maç olmayacak ama biz kazanmak istiyoruz.

Sezonun ikinci devresi daha zor geçecek. Bunun bilinciyle ikinci devreye oldukça sıkı hazırlandık. Bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu olacak. Ama Kıbrıs Kupasını da kazanarak geçen sezonki başarımızı taçlandırmak istiyoruz.”