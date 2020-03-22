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Hedefleri Haspolat’ın şampiyonluğu

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Hedefleri Haspolat’ın şampiyonluğu

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonunun başlama tarihi belirsizliğini koruyor.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Haspolat da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferlerle de kadrosunu güçlendirmişti.
Deneyimli teknik direktorHişamTarazi’nin çalıştırdığı BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın 2 deneyimli futbolcusu kaptan Cafer Cinel ile Uğur Çelik, yeni sezonda takımlarına şampiyonluk hediye etmeyi hedefliyorlar.

5. Grupta Alayköy, Demirhan, Ağırdağ Boğaz, Bahçeli ve Pınarbaşı ile mücadele edecek olan Haspolat, ilk haftada Demirhan ile karşılaşacak.
 

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