“ Hedefim Süper Ligde maç yöneten ilk kadın orta hakem olmak”

“B Klasman kadın hakem” Emine Yarkın, kariyerinin yanında hem yeni sezonla ilgili düşüncelerini hem de kampı değerlendirdi.

2011 yılından beridir hakemlik yapan B Klasman Kadın Hakem Emine Yarkın, hedefinin Süper Lig’de maç yöneten ilk kadın orta hakem olmak olduğunu söyledi.

Atletizmden gelen bir yapısının olduğundan dolayı kondisyon açısından çok fazla sıkıntı çekmediğini belirten Yarkın, “bir kadın olarak hakem camiası bana çok fazla sahip çıkıyor. Bu da benim motivasyonumu artırır. Umarım ilerleyen sezonlarda daha üst düzey maçlarda görev alırım” dedi.