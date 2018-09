Hedef, zor maçı kazanmak olacak

2018-2019 Sezonu ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Yenicami, Binatlı’ya konuk olacak. Her 2 takımın teknik direktörü de maçın zor geçeceğine vurgu yapıp, maçı kazanmak istediklerini söylediler

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de 2018-2019 Sezonu ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Yenicami, Binatlı’ya konuk olacak.

Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak olan zorlu maç öncesinde Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, gazetemize açıklamalarda bulundular. Teknik direktörlerin açıklamaları şöyle:

Sedat Devecioğlu: Zor bir deplasman maçı oynayacağız

“Ligin ilk maçında Binatlı ile deplasmanda oynayacağız. Maçın çok zor geçeceğini bilinci içerisindeyiz. Zor bir deplasman maçı oynayacağız. Ancak biz Yenicami olarak gücümüzü biliyoruz. Rakibimiz Binatlı’nın ise genç ve iyi bir kadrosu vardır.

Şampiyon bir takım olarak kendimize yakışır futbolumuzu sahaya yansıtırsak ligin ilk maçından galibiyet alarak ayrılırız. Lige galibiyetle başlamak iyi bir başlangıç olur. Zaten bizim hedefimiz her zaman, her maçtan galip ayrılmaktır. Takımda şu an herhangi bir eksiğimiz yoktur. Tam kadro çıkacağımız maç için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Gökmen Davutoğlu: Bizim için zor maç olacak

“Binatlı takımının geçen sezonki kadrosundan on bir futbolcu ayrıldı. Yeni bir takım oluşturmak için beş kiralık, dört de alt yapıdan futbolcu aldık.

Yenilenen kadromuz yirmi kişiden oluşuyor.Çok genç bir ekip kurarak iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Tecrübe eksikliğimizi haftalar ilerledikçe gidereceğiz.

Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Yenicami maçının, bizim için zor bir maç olacağını biliyoruz.Var gücümüzle sahada mücadelemizi yapacağız. rakibimizin gücünü biliyoruz onlarda şampiyon bir takım olarak puanla dönmek isteyecekler. Binatlı taraftarlarını bu maça bekliyoruz. Güzel bir maç olacak. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun.”