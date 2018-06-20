“Hedef yine şampiyonluk”

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami’nin yeni kulüp başkanı Hüseyin Metinser, yeni sezondaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıklarken, teknik heyetin istekleri doğrultusunda da transferlerini bu doğrultuda yaptıklarını söyledi.

Hüseyin Metinser, Kaan Kaner, Abdullah Uluçhan, Vedat Erbaş, yönetim kurulu ve camianın desteğini alarak başkan olduğunu belirten Hüseyin Metinser, yeni sezonda şampiyonlukta iddialı rakiplerin olacağına da dikkat çekerken, şampiyonluk için çalışacaklarına vurgu yaptı.

Bu arada Yenicami bu akşam saat 20:00’de Golden Tulip Lefkoşa Otel’de ses sanatçısı Oğuzhan’ın sahne alacağı şampiyonluk balosu düzenleyecek.