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"Hedef üst sıralar"

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"Hedef üst sıralar"

Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin, çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

İlk maçlarına tam anlamıyla hazır çıkmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erçin, Yalova’nın hedefinin her zaman üst sıralar olduğuna dikkat çekti.

Yalova’nın zirveye oynamaya alışkın olduğuna vurgu yapan Erçin, Yalova camiasının asla hedef küçültemeyeceğini söyledi.

Taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik heyet birlik olması durumunda Yalova’nın kazanamayacağı maç olmadığını ifade eden Erçin, taraftara birlik çağrısında bulundu.

Kalan maçları kazanıp önümüzdeki sezona Süper Lig’de devam etme hedefinde olduklarını söyleyen Erçin, futbolcu ve teknik heyete güvenlerinin de tam olduğunu kaydetti.

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