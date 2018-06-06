Hedef, final olacak

Londra’da düzenlenen Conifa Dünya Kupası 2018 turnuvasında bugün yarı final maçları oynanacak. Yarı final karşılaşmalarında KKTC ile Padania, Karpatalya ile de Szekelyland karşılaşacak. Milli Takımımız’ın maçı Carshalton Athletic’in sahası olan Colston Aveneu Football Stadium’da saat 19:00’da başlayacak. Karpatalya – Szekelyland maçı ise saat 22:00’de başlayacak.

KKTC Milli Takımı, Padanya’yı yenip finale kaldığı takdirde final maçını Enfield’de oynayacak. Enfield Town FC’nin sahası Queen Elizabeth II Stadium’da 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak final karşılaşması saat 18.00’de başlayacak. Aynı statta saat 15.00’de üçüncülük-dördüncülük maçı oynanacak.