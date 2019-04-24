Hedef final

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupasında yarı finalin 2. maçlarında program ve maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Karşılaşmalar bugün oynanırken, Mağusa Türk Gücü - Yonpaş Dumlupınar maçı 15.30'da, Doğan Türk Birliği - Yenicami maçı da 18.30'da başlayacak. İlk maçları deplasmanda kazanan Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği, finale yükselmek için büyük avantaj elde etmişlerdi.

Program şöyle;

Mağusa Türk Gücü - Yonpaş Dumlupınar, Canbulat Stadı, Emre Öztaşlı

Doğan Türk Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu