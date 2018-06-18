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“Hedef BTM 1. Lig”

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Gülgün Süt Düzova antrenörü Umut Güden, BTM 1. Lige çıkmayı ve burada kalıcı olmayı hedefliyoruz; açıklamasını yaptı

“Hedef BTM 1. Lig”
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BTM İkinci Lig 4. Grup'tan ise Gülgün Süt Düzova 17 puanla Play off'a çıkmayı başararak, ikinci tur play off grubu maçları oynamaya hak kazanan Gülgün Süt Düzova, burada da başarılı olmayı hedefliyor.

Gülgün Süt Düzova antrenörü Umut Güden, bugün saat 16:00'da gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde şu açıklamaları yaptı:

"Gülgün Süt Düzova olarak grubumuzda 6 maç üst üste galip gelerek, bileğimizin hakkıyla bir üst tura yükseldik.

Çok güçlü bir sponsorla yola çıkan Gülgün Süt Düzova olarak, BTM 1. Lige çıkmayı ve burada kalıcı olmayı hedefliyoruz. Başta Cihangir'den olmak üzere, köylümüz olan 25 futbolcuyu bonservisli olarak kadromuza kattık. Tüm futbolcularımızın gayretiyle BTM 1. Lige çıkacağımıza inanıyorum.

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