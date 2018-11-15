"Hedef 12 puan"

Merit Alsancak Yeşilova yeni teknik direktörü Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı ilk maçta Gönyeli’yi mağlup ederken, oynayacakları 4 maçtan 12 puan kazanmayı hedefleyecek

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig’in 8. haftasında yeni teknik direktörü Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı ilk maçta Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli’yi, 4-1 mağlup etti.

İlk devrede kalan maçlar öncesinde Şenol Cambulat şu açıklamaları yaptı:

“4idmanla hazırlandığımız Gönyeli maçını kazanarak, moral bulduk. Ligde çıkış aradığımız için kalan maçlarımıza iyi konsantre olmalıyız.

Maçlar öncesinde takımı mental anlamda da hazır duruma getirmek için teknik heyetimle uğraş veriyoruz. Gönyeli maçı çıkış maçımız oldu. Kalan maçları kazanma konusunda takımıma güveniyorum. Önümüzdeki ilk 4 maçta hedefimiz 12 puan toplamaktır.

İlk idmanlarda dayanıklılık, ikincilerinde çabukluk ve kuvvet, son idmanlarımızda ise şut ve kanatlardan orta çalışması yaparak, taktiksel olarak kalan maçlarımıza hazır olacağız.”